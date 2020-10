Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana verzeichnete im 1.Halbjahr 2020|21 beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) mit 55,8 Mio. Euro einen moderaten Anstieg um 7,9 Prozent (Vorjahr: 51,7 Mio. Euro). Das Konzernergebnis kletterte von 28,9 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nunmehr 34,4 Mio. Euro. Der Konzernumsatz beträgt 1.309,3 Mio. Euro (Vorjahr: 1.250,0 Mio. Euro). CEO Johann Marihart: "Unsere positive Geschäftsentwicklung ist zu einem Gutteil auf die Diversifikation unserer Geschäftsbereiche zurückzuführen, mit der wir schwankende wirtschaftliche Rahmenbedingungen in den verschiedenen Segmenten ausbalancieren können. So konnte im 1. Halbjahr u.a. im Segment Stärke trotz deutlich schwächerer Stärke-Absätze im ...

