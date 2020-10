Die Umfrage "Global End-user Survey on the Outlook for Industrial Autonomy" geschah im Auftrag des Automatisierungs-Spezialisten Yokogawa. Sie gibt einen detaillierten Überblick über zukünftige Trends in der Automatisierung und Autonomie, über Geschäftsprioritäten und Technologien, die in wichtigen Prozessindustrien zum Einsatz kommen. Außerdem beschäftigt die Umfrage sich mit dem Einfluss der Covid-19-Pandemie auf den Fortschritt der Entwicklung. Vertretene Branchen waren Upstream und Midstream Öl- und Gasindustrie, Chemie und Petrochemie, Raffinerien, konventionelle und erneuerbare Energiegewinnung sowie Life Sciences, aufgeschlüsselt nach den Regionen Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, Osteuropa, Mittlerer Osten und Asien-Pazifik.

Autonomer Betrieb bis 2030

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehört, dass 64 % der Befragten damit rechnen, bis 2030 autonome Abläufe - die fünfte und höchste Stufe der Autonomie - in ihren wichtigsten Betrieben zu erreichen. 89 % gaben an, dass ihre Unternehmen derzeit Pläne haben, den Grad der Autonomie in ihren Betrieben zu erhöhen. Was ihren derzeitigen Status betrifft, so gaben 64 % an, dass sie bereits teilautonome oder autonome Betriebsprozesse durchführen oder in der Pilotphase sind, während 67 % bis 2023 eine erhebliche Automatisierung erwarten. Nur 7 % der Unternehmen planen derzeit überhaupt ...

