Bei den Tiefkühlprodukten läuft es für Südzucker hervorragend - die Probleme im Zuckergeschäft halten dagegen an. Das drückt nicht nur auf die operative Marge, sondern auch auf die Stimmung der Anleger.Südzucker sieht sich dank gut laufender Geschäfte mit Tiefkühlpizzen auf Kurs die Jahresziele zu erreichen. In dem Bereich Spezialitäten zog der operative Gewinn in den ersten sechs Monaten um fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...