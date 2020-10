Vakuum-Trockenschrank mit Isolator und Drucknutsche

Der Vakuum-Trockenschrank VSD mit Isolator und Drucknutsche von Pink ist ein Containment-System für kontaminationsfreies, sicheres Trocknen von HAPI-Produkten. Die Kombination ermöglicht die Vorfiltrierung flüssiger Produkte vor dem eigentlichen Trocknungs- prozess und optimiert damit die Arbeitsabläufe. Das GMP-gerechte System verfügt über eine Haupt- und Schleusenkammer, RTPs zum Ein-/ Ausschleusen des Produkts, einen integrierten Vakuum-Trockenschrank VSD sowie ein Wägesystem und Siebmühlen. Der Bediener oder das Produkt sind jederzeit vollständig geschützt. Für Anwendungen, bei denen die Befüllung und Filtrierung des Produkts außerhalb des Isolators erfolgen soll, wurde zudem eine mobile Drucknutsche zum kontaminationsfreien Andocken konzipiert.

Containment-System für Big Bag-Entleerung

Schüttgutexperte J. Engelsmann hat ein Anschluss- system entwickelt, mit dem Big Bags unter Containment-Bedingungen bis OEB 4 einfach und sicher entleert werden können. Der Bediener selbst muss dabei nur wenige Handgriffe durchführen, da der Entleerprozess weitestgehend automatisiert ist.

Mit dem Anschlusssystem JEL Smartcon ES können bei der Big Bag-Entleerung nur noch unbedenkliche, kaum messbare Mengen an Produktpartikeln in die Anlagenumgebung entweichen. Das Anschlusssystem kann bis zu einem Containment-Level von OEB 4 eingesetzt werden, was einer Partikelkonzentration in der Anlagenumgebung von weniger als 10 µg/m3 entspricht. Bei der Entwicklung des Anschlusssystems standen drei Aspekte im Vordergrund: Die Aufrechterhaltung des Containments, die einfache und sichere Bedienbarkeit sowie ein möglichst schneller Gebindewechsel. Eine Besonderheit ist die optional erhältliche Dichtigkeitsprüfung, mit der Bediener den neu eingespannten Big Bag-Auslauf auf Dichtigkeit und Schäden prüfen können. Erst wenn der Drucktest bestanden ist, kann der Produktfluss initiiert werden. Nach der Entleerung wird der Auslauf mit speziellem Verschlusswerkzeug abgebunden und getrennt. Ist der nächste Big Bag in die Station eingebracht und sicher im Entleermodul eingespannt, kann der abgebundene Auslaufstutzen des vorherigen Big Bags über den frontseitigen Eingreifstutzen mit Endlosfoliensystem sicher ausgeschleust werden. Während des gesamten Entleerprozesses wird der Bediener ...

