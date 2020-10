Quebec Precious Metals Corporation: Corporation Métaux Précieux du Québec :Rappel: Assemblée annuelle générale et extraordinaire

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 8 octobre 2020 / Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V:QPM)(FSE:YXEP)(OTCQB:CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») rappelle à ses actionnaires (les « actionnaires ») que son assemblée générale annuelle et extraordinaire (« l'assemblée ») se tiendra le 20 octobre 2020 à 10 h (heure de l'Est), uniquement par communication à distance, plutôt qu'en personne, au moment et aux fins énoncés dans l'avis de convocation disponible sur SEDAR sous le profil de la société et également sur le site Web de QPM.

En raison de l'impact sur la santé publique du COVID-19, et pour atténuer les risques pour la santé et la sécurité de notre communauté, des actionnaires, des employés et d'autres parties prenantes, la société organise une réunion virtuelle des actionnaires de l'entreprise. Les actionnaires ne pourront pas assister personnellement à l'Assemblée.

En remplacement, les actionnaires inscrits et les mandataires dûment nommés peuvent virtuellement assister, participer, voter ou poser des questions à l'assemblée virtuelle en ligne en s'inscrivant au lien suivant:

https://ca1se.voxco.com/SE/'st=imZLd8veiGiA3fn7w9CTxqnnmMuUgc9ATUXqXGckU%2FE%3D

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation avec les instructions d'accès. Un actionnaire ne pourra pas assister à l'assemblée sans s'être préalablement inscrit sur le lien indiqué ci-dessus. Pour assurer un processus fluide, la Société demande aux participants inscrits de se connecter avant 09h45 (Heure de l'Est) le 20 octobre 2020.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains sur le territoire très prometteur d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est de découvrir la prochaine mine d'or sur ce territoire.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Jean-François Meilleur

Président

Téléphone: 514 951-2730

Courriel: jfmeilleur@qpmcorp.ca

Normand Champigny

Chef de la direction

Téléphone: 514 979-4746

Courriel: nchampigny@qpmcorp.ca



SOURCE: Corporation Métaux Précieux du Québec

