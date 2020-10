Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -31,79 Prozent, der DAX bei -2,42 Prozent und der Dow Jones bei -0,82 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2197,80 /2198,00, 1,11%)DAX ( Akt. Indikation: 12999,50 /12999,50, 0,55%) Bisher gab es an einem 8. Oktober 21 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformance am 08.10. beträgt -0,76%. Der beste 08.10. fand im Jahr 2009 mit 1,97% statt, der schlechteste 08.10. im Jahr 2008 mit -8,71%. Im Vorjahr lag der ATX am 08.10. so: -0,49%. Im "Aktienturnier in Kooperation mit CIRA" neigt sich die Runde 1 dem Ende zu. Zur Erinnerung: Bei FACC, Mayr-Melnhof, ...

