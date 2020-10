Auf dem Radar: VIGZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 2,63 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,21; 0,31; 1,15; 0,42; 0,53). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 19,74 /19,86Veränderung zu letztem SK: 1,64% Auf dem Radar: VerbundZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 7,75 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,74; 0,49; 2,89; 0,89; 1,54). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 50,75 /50,90Veränderung zu letztem SK: 1,04% Auf dem Radar: voestalpineZuletzt 4 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 6,29 Prozent gewonnen (Einzeltage: 2,81; 0,96; 1,87; 0,54). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 23,69 /23,74Veränderung zu letztem SK: -0,40% Auf dem Radar: AT&SZuletzt 4 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 7,74 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,53; 2,29; 2,47; 1,25) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...