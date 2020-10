Siemens Technology Accelerator (STA) hat im Rahmen einer Einbringung von Technologie eine Minderheit der Anteile an Rethink Robotics erworben. Die Einbringung umfasst Know-how, Patente und Designs im Bereich innovativer Hardware-Lösungen für Leichtbau-Roboter und Cobots. Darüber hinaus haben Rethink Robotics und Siemens Corporate Technology eine Entwicklungskooperation vereinbart, in der die Hardware-Lösungen von Siemens Corporate Technology in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...