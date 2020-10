Der EU Cloud Code of Conduct (CoC) definiert klare Anforderungen an Cloud Service Provider (CSP) für die Verarbeitung von Kundendaten im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Er ist der bis heute einzige umfassende, von der EU-Kommission selbst initiierte, Verhaltenskodex für die technische und organisatorische Umsetzung höchster Datenschutzstandards in Europa. Die aktuelle Version des Codes wird gerade vom European Data Protection Board (EDPB), dem Zusammenschluss der nationalen Datenschutzbehörden, auf europaweite Anerkennung geprüft. Parallel ist der Code aber de facto binnen nur weniger Jahre zu einer echten "Brand" geworden, die von der europäischen Cloud-Industrie auf breiter Basis angenommen wurde. Auch Fabasoft sieht im ...

