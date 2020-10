Dt. Börse AG: Ist der Aufwärtstrend endgültig Geschichte? Wie geht es nun weiter?

Dt. Börse AG: Die Korrektur ist nicht von schlechten Eltern! Seit über drei Monaten bewegt sich die Aktie der Deutschen Börse AG in einer Korrektur abwärts. Die zu konstatierenden Kursverluste nehmen sich, gemessen am vorangegangenen Aufwärtstrend, aktuell noch moderat aus. Dt. Börse AG Langzeitchart, 11.08.2018 Dennoch ist diese Situation nicht ganz ungefährlich, deutet die erste Unterwelle dieser Korrektur auf eine in temporärer Hinsicht, etwas größere Bewegung hin. Diese Entwicklung hatte ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...