Tagesausblick für 09.10.: DAX steigt über 13.000 Punkte. Lufthansa und Halbleiter im Fokus!

Gute Unternehmensmeldungen und eine Reihe von positiven Analystenkommentaren stimulierten die Aktienmärkte heute. Zudem steigt die Hoffnung auf ein weiteres US-Konjunkturpaket. So gelang dem DAX der Ausbruch über die Marke von 13.000 Punkte. Der EuroStoxx50 konnte knapp ein Prozent zulegen und schloss bei 3.260 Punkte. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA fiel zwar etwas höher aus als von Experten erwartet. Die gute Stimmung konnte dies jedoch nicht trüben. Unter den Branchenpapieren zeigten erneut der European Biotech Index und der Global Hydrogen Index Stärke.

Die gestiegene Zahl der Neuinfektionen hat einige Anleger heute erneut verunsichert und die Anleihenkurse steigen lassen. Dies sorgte für einen leichten Rückgang der Renditen. So sank die Rendite für 10jährige Bundesanleihen um knapp drei Punkte auf -0,52 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 0,77 Prozent. Am Edelmetallmarkt blieb es derweil ruhig. Der Goldpreis stagnierte oberhalb der Marke von 1.880 US-Dollar und Silber knapp unterhalb von 24 US-Dollar pro Feinunze. Stärke zeigt derweil Palladium und peilt die Marke von 2.400 US-Dollar an. Der Ölpreis setzte nach dem gestrigen Rücksetzer den kurzfristigen Aufwärtstrend heute wieder fort. Die OPEC erklärte, dass das Kartell mittel- bis langfristig mit einem Anstieg der Nachfrage rechnet. Bei einem Ausbruch über EUR 43,30 könnte die Notierung für ein Barrel Brent Crude einen nachhaltigen Aufwärtstrend starten.

Unternehmen im Fokus

BASF, HeidelbergCement und MTU Aero Engines profitierten von positiven Analystenkommentaren und schoben sich an die DAX-Spitze. Bayer konnte sich nach dem jüngsten Beben weiter stabilisieren und bildet oberhalb von EUR 45 einen Boden. Die Deutsche Lufthansa bekam von der guten Stimmung im Sektor Unterstützung und überflog die Marke von EUR 8. Evotec kooperiert mit Bristol Myers Squibb bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments. Die Meldung stimulierte zwar den MDAX-Wert. Große Sprünge blieben jedoch aus. Halbleiter waren auch heute wieder gefragt. Infineon erreichte dabei den höchsten Stand seit September 2001. RWE unterstützt den NRW-Leitentscheidung zum Kohleausstieg. Shop Apotheke hat einen Großteil einer Wandelanleihe vorzeitig in eigene Aktien getauscht. Die Aktie kam heute deutlich unter Druck.

IBM hat die gesteckten Ziele für Q3 erreicht. Anleger quittierten die Eckdaten mit einem deutlichen Kursplus.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Services für China, September,

Frankreich - Industrieproduktion, August

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.100/13.250 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.800/12.900/13.000 Punkte

Der DAX eröffnete mit einem Gap nach oben und hangelte sich im Tagesverlauf zeitweise auf 13.100 Punkte. Zum Handelsschluss gab der Index allerdings leicht nach. Der Aufwärtstrend bleibt damit zunächst weiter intakt: Auf der Unterseite findet der Index zwischen 12.960 und 13.010 Punkte eine Unterstützung. Solange sie nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Trends bis 13,250 Punkte. Die Bären dürften frühestens unterhalb von 12.960 Punkten das Zepter in die Hand nehmen.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 21.09.2020 - 08.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.10.2013 - 08.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR03H4 8,16 11.800 16.600 19.11.2020 DAX HR03N7 6,91 12.000 15.100 17.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.10.2020; 17:43 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

