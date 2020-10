Im Rahmen der Chillventa eSpecial finden für die Bereiche Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen am zweiten und dritten Veranstaltungstag parallellaufende Vortragsreihen statt.

Am Mittwoch, 14. Oktober ab 11:45 Uhr wird der VDMA in drei aufeinander folgenden Beiträgen zu Einheitsblatt VDMA 24247 informieren:

VDMA 24247-2 "Energieeffizienz von Kälteanlagen, Teil 2:

Anforderungen an das Anlagenkonzept und die Komponenten"

Prof. Dr.-Ing. Michael Arnemann, Hochschule Karlsruhe für Technik und Wirtschaft, stellt ein Verfahren vor, mit welchem Kompressionskälteanlage oder Teile dieser Anlagen energetisch bewertet werden können. Der Fachvortrag richtet sich an Hersteller, Anlagenbauer, Planer und Betreiber. Die beschriebene Methode unterstützt, Potenziale zur Verbesserung der Energieeffizienz bei der Planung und beim Betrieb von Kälteanlagen aufzuzeigen und umzusetzen. Die Methode ist für einzelne, stationäre Betriebszustände anwendbar. Darauf aufbauend ist die Bewertung der saisonalen Energieeffizienz von Kälteanlagen möglich, die bei wechselnden Betriebszuständen arbeiten.

Professor Michael Arnemann lehrt und forscht seit 2004 an der Hochschule Karlsruhe. An der Erstellung von VDMA 24247, Teil 2: "Anforderungen an das Anlagenkonzept und die Komponenten" war er aktiv beteiligt. Seit 2019 ist er Sprecher des VDMA-Arbeitskreises zum Thema.

VDMA 24247-7 "Energieeffizienz von Kälteanlagen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...