Die F-Gas-Verordnung von 2014 hat zum Ziel, die Emission von fluorierten Gasen aus Klimaanlagen zu reduzieren. Denn diese tragen erheblich zur Erderwärmung bei. Eine Alternative dazu sind natürliche Kältemittel wie CO2 oder Ammoniak - allerdings sind diese viel anspruchsvoller in der Handhabung. Deren Einsatz erfordert insbesondere leistungsfähigere Dichtungsmaterialien, da das Kühlsystem mit natürlichen Kältemitteln deutlich höhere Drücke benötigt, während die Kältemittel aggressiver sind.

Fluorierte Gase stark klimaschädlich

Synthetische Kältemittel auf Basis von Fluor-Kohlenwasserstoffen eignen sich optimal für Kühlanwendungen: Sie lassen sich mit geringem Aufwand komprimieren und damit verflüssigen und entziehen der Umgebung beim Verdampfen Wärmeenergie. Allerdings entweichen die Gase aus gängigen Kühlsystemen leicht, weil die standardmäßig verwendeten Dichtungen nur geringe Dichtigkeitsklassen aufweisen, die eine permanente Leckage bedingen. Was für den Menschen zunächst unbedenklich ist, hat jedoch gravierende Auswirkungen auf die Umwelt. Die synthetischen Verbindungen sind im Gegensatz zu natürlichen Kältemitteln Hunderte von Jahren stabil, verbleiben so in der Atmosphäre und forcieren damit die Erderwärmung. Im Zuge des Phase Down im Rahmen der F-Gas-Verordnung werden die verfügbaren Mengen dieser Kältemittel stufenweise beschränkt, was deren Verwendung teurer und damit wirtschaftlich unattraktiv macht.

Es mutet etwas seltsam an, wenn ausgerechnet CO2 in diesem Bereich als klimafreundliche Alternative gesehen wird. Fluorierte Gase sind jedoch um ein Vielfaches klimaschädlicher als CO2 - im Falle des häufig verwendeten Tetrafluorethan (R134a) um den Faktor (Global Warming Potential, GWP) 1.300. Klassische FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) entsprechen sogar einem GWP von 13.900. Bei Ammoniak als natürlichem Kältemittel beträgt der GWP-Wert dagegen null.

