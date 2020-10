Die aktuell längste Serie: Duerr mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 9.34%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Donnerstag SolarWorld mit 63,37% auf 0,33 (1729% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 102,45%) vor SLM Solutions mit 18,23% auf 10,96 (306% Vol.; 1W 17,72%) und Bilfinger mit 6,98% auf 19,15 (212% Vol.; 1W 24,35%). Die Tagesverlierer: Noble Corp plc mit -28,36% auf 0,02 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -13,64%), Südzucker mit -11,78% auf 14,61 (586% Vol.; 1W -12,41%), Acuity Brands mit -10,35% auf 101,54 (447% Vol.; 1W -1,07%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (1505,24 Mio.), McDonalds (1443,22) und Roche GS (1403,64) ....

