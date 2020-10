Nach Angaben des Wall Street Journal befindet sich AMD "in fortgeschrittenen Gesprächen" darüber, Xilinx zu kaufen. Die amerikanische Zeitung nennt sogar einen potenziellen Kaufpreis in Höhe von "über 30 Milliarden US-$" und behauptet zudem, dass "der Deal nächste Woche zustande kommen könnte". Es gebe allerdings keine Garantie, dass es so weit komme, zumal die Gespräche bereits schon einmal zur Ruhe gekommen wären, bevor sie jetzt vor kurzem wieder ...

