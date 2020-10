Der europäische Credit Primärmarkt durchbrach gestern die Grenze von EUR 40 Mrd. an gepreistem Volumen für diese Woche. Somit liegen die im Oktober gepreisten Volumina über 40 % über dem Vorjahresmonat. Jyske Bank preiste die geplante Senior Non- Preferred Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+88 BP (5NC4, erwartetes Rating: BBB+). Belfius Bank emittierte eine Senior Preferred Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+48 BP (erwartete Ratings: A1/ A-). Immofinanz brachte eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren an den Primärmarkt (MS+320 BP, Rating: BBB-). Heimstaden preiste eine EUR 500 Mio. Perpetual Anleihe (PNC5,5) bei einer Rendite von 3,5 % ...

