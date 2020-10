Der deutsch-japanische Spritzgießmaschinenhersteller Sumitomo Demag will das Jahr 2020 mit einem deutlichen Wachstum bei Auftragseingang und Marktanteilen beenden. Und das, trotz der seit Herbst 2018 andauernden Wirtschaftsflaute in der kunststoffverarbeitenden Industrie. Auch die Verpackungsindustrie ordert zunehmend vollelektrische Maschinen, speziell bei Anwendungen mit geringer und mittlerer Einspritzgeschwindigkeit. Hier hat der Marktanteil des Unternehmens auf 30 Prozent zugelegt. Von Januar bis August 2020 stieg der Auftragseingang des Unternehmens mit seinen Produktionswerken in Deutschland ...

