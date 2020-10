Anleger durchleben derzeit ein Wechselbad der Gefühle. Kein Wunder, schließlich befinden wir uns inmitten des US-Präsidentschaftswahlkampfs. In 25 Tagen wird in den USA gewählt. Vor diesem Hintergrund muss fast alles, was derzeit über die Ticker läuft, bewertet und eingeordnet werden. Insbesondere die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein weiteres Konjunkturpaket sorgen neben allfälligen Trump-Tweets für hohe Volatilität an den Märkten. Poker mit höchsten Einsätzen Steigen die Chancen auf eine Einigung, so steigen auch die Kurse. Kommt es dagegen zu Rückschlägen, dann fallen sie. Nach Trumps Anordnung, die Verhandlungen abzubrechen und auf einen Zeitpunkt nach dem 3. November ...

