Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist am Freitag noch weiter gestiegen. Die Anleger an den deutschen Aktienmärkten lässt das unverändert grassierende Virus jedoch kalt - andere Treiber überwiegen.Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen 4516 neue Corona-Infektionen gemeldet. Von Mittwoch auf Donnerstag war der Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...