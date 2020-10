Der chinesische Automarkt erholt sich weiter vom Einbruch infolge des Corona-Lockdowns Anfang des Jahres. Im September stieg der Absatz an die Händler im Vergleich zum Vorjahr um 13,3 Prozent. Dies geht aus vorläufigen Daten des Herstellerverbandes CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) hervor. Damit knüpft der weltgrößte Automarkt an das zuletzt starke, meist zweistellige Wachstum an. In den ersten Monaten des Jahres war der Autoabsatz wegen der Corona-Pandemie deutlich eingebrochen. ...

