Dank der Aussicht auf neue Konjunkturspritzen hat die Wall Street am Freitag weitere Kursgewinne verbucht. Für besondere Schlagzeilen sorgt die Mitteilung, dass der Chip-Konzern AMD laut Insidern plant Xilinx zu übernehmen.Der Dow Jones Industrial +0,47% gewann in der ersten Handelsstunde 0,3 Prozent auf 28.522 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenplus von rund 3 Prozent an. Der ...

