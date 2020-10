Emerson tritt auch der Field-Level-Communications (FLC)-Initiative der OPC Foundation bei, um einen ganzheitlichen Ansatz für die Kommunikation auf Sensor- und Geräteebene in der Prozess- und Fabrikautomation voranzutreiben. Konkret heißt das, den Einsatz von OPC UA bis hinunter auf die Ebene der Sensoren und Geräte in der Fertigung auszuweiten. "Der Mehrwert, den ein wichtiger Akteur wie Emerson in diese Initiative einbringt, ist sowohl aus technischer Sicht als auch aus Sicht der Botschaft für den Markt wichtig", sagte Peter Lutz, Direktor der FLC-Initiative: "Erstens profitieren die Arbeitsgruppen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...