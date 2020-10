Aktien: Zalando-Aktie mit frischem Rekord

Anzeige / Werbung

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Zalando eine immer größere Rolle: In der Corona-Krise sei das Interesse der Kunden des größten europäischen Online-Modehändlers an Nachhaltigkeit gestiegen, so Co-Firmenchef Rubin Ritter. Er erläuterte: "Unsere Kunden kaufen seit Anfang des Jahres ganz klar verstärkt nachhaltige Mode."

Seit Anfang des Jahres hat sich den Angaben zufolge der Anteil aktiver Zalando-Kunden, die nachhaltige Mode kauften, mehr als verdoppelt. Er betrage nun 40 Prozent. Im gleichen Zeitraum sei das Sortiment nachhaltiger Mode bei Zalando von 27.000 auf mehr als 60.000 Artikel ausgeweitet worden.

Wie das im MDax notierte Unternehmen weiter mitteilte, gehört dazu beispielsweise Kleidung aus Bio-Baumwolle oder aus recycelten Polyester. Auch Artikel aus Leder aus umweltfreundlichen Gerbereien zählten dazu. Zalando verkauft seit Kurzem auch Second-Hand-Mode.

Zalando-Aktie auf Rekordkurs

Zalando hatte am Freitag außerdem seine Prognosen für dieses Geschäftsjahr deutlich angehoben, was der Aktie einen zusätzlichen Schub gegeben hat. Sie kletterte mit einem Gap (s. Ellipse) auf knapp 88 Euro, was nicht nur einen neuen Rekordkurs, sondern auch einen Kursgewinn seit Jahresanfang von rund 90 Prozent bedeutet. Damit ist die Aktie des Modehändlers die viertbeste Aktie im MDAX, nur hinter Shop-Apotheke, HelloFresh und Sartorius. Der Aufwärtstrend ist intakt und wird von einer steigenden 200-Tagelinie (rot) und einem aufwärts gerichteten MACD (Momentum) begleitet. Die nächste Unterstützung ist der übersprungene Widerstand bei rund 83 Euro.

