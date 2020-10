Der ATX konnte am Freitag mit einem kleinen Plus von 0,1% bzw. 2.214,62 Punkte den Handel beenden. Gestärkt wurde der Markt von den guten Umfragewerten der demokratischen Partei bei den kommenden US Wahlen. Ein Corona Hilfspaket, das derzeit von der Fed empfohlen wird, wird von US Präsident Donald Trump blockiert. Ein Gewinnen der Demokraten könnte dieses dann ermöglichen. Gewinner des Tages waren Kapsch TrafficCom mit plus 3,73% und Immofinanz mit einem Plus von 3,37%. Die Verlierer des Tages war die Erste Bank mit minus 2,13% und Flughafen Wien mit minus 2%. Auch die anderen Banken kamen nicht gut weg, RBI (-0,72%) und Addiko Bank (-0,27%) schlossen mit einem Minus, einzig die BAWAG konnte einen Gewinn von 1,4% erreichen.

