Eine v.a. von staatlichen und staatsnahen Emittenten (54 %; Corporates 27 %; Financials 19 %) unerwartet aktive Tätigkeit, führte letzte Woche zu einem Gesamtemissionsvolumen von EUR 42 Mrd. am EUR Primärmarkt. Am Freitag wurden keine nennenswerten EUR Deals verzeichnet. Hingegen endete die Roadshow des Flugzeugtriebwerkherstellers Rolls-Royce (GBP 1 Mrd. Äquivalent). Hier könnte die Emission einer EUR bzw. GBP und/oder USD Emission folgen. Weiterhin in der Dealpipeline befinden sich u.a. Duerr (EUR 250 Mio.), EnBW (EUR 500 Mio.) und Gazprom (EUR/USD Hybrid). Sekundärmarktseitig war bei den Risikoprämien ab letzten Mittwoch keine Bewegung mehr festzustellen. Jedoch wurden im Wochenverlauf insgesamt Spreadeinengungen über alle von uns verfolgten EUR Credit ...

