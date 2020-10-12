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Die "goldene Milliarden-Nase" steigt groß bei Taat Lifestyle ein
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AMS AG21,820+0,37 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG27,555+0,16 %
STMICROELECTRONICS NV29,570+0,03 %
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