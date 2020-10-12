BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 28 (25) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT STRÖER AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W.) - ZIEL 68 (63) EURBERENBERG HEBT COMPUGROUP AUF 'ESG TOP PICK'-LISTE - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 92 (85) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 13,35 (10,00) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 59 (56) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 49 (46) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT DAIMLER AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 60 (40) EUR , (VB +1,9%)JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 63 (54) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AMS AUF 14 (12) CHF - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 34 (33) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 91 (96) CHF - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT NESTLE AUF 'ESG TOP ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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