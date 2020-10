Der Online-Händler fashionette AG will noch im 4. Quartal 2020 an die Frankfurter Wertpapierbörse gehen. Der geplante Börsengang besteht aus der Ausgabe neuer Aktien durch das Unternehmen, einer Platzierung bestehender Aktien aus dem Bestand der Genui Fund, dem Hauptaktionär des Unternehmens, und einer üblichen Mehrzuteilungsoption. Die Erlöse aus dem Börsengang sollen in erster Linie verwendet werden, um die langfristige organische und anorganische Wachstumsstrategie voranzutreiben. Diese umfasst verstärktes Marketing, den Ausbau des Produktsortiments sowie die geographische Expansion in Verbindung mit selektiven Akquisitionen. Hauck & Aufhäuser wird als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für den Börsengang fungieren. ...

