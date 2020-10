Moutier (awp) - Der Drehmaschinenhersteller Tornos wird am 22. Oktober 2020 seine neue Produktionsstätte im chinesischen Xi'an einweihen. Mit der Einweihung dieser Fabrik feiert Tornos Xi'an auch den siebten Jahrestag, wie das Westschweizern Unternehmen am Montag mitteilte. Der Standort in Xi'an ist den Angaben zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...