Der Hackerangriff auf die Software AG entfaltet am Montag seine Wirkung auf den Aktienkurs. Denn Teile der gestohlenen Daten wurden laut Berichten am Wochenende veröffentlicht. Die Aktie der Software AG verliert rund 4,5 Prozent.Die Software AG hatte bereits am Donnerstag nach einem mehrtägigen Hackerangriff auf konkrete Hinweise auf Datendownloads hingewiesen. Die Schadsoftware sei nicht vollständig ...

