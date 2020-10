The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.10.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.10.2020





ISIN Name

CA95914Q3052 WESTERN PACIFIC RESOURC.

US8125781026 SEATTLE GENETICS DL-,001

US83084J2024 SKY SO.H.SP.ADR20 DL-0001

