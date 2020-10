Die Wiener Börse hat am Montag leicht im Plus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 0,19 Prozent auf 2.218,87 Punkte. Zwischenzeitlich deutlich höhere Kursgewinne hatte er bereits bis Mittag wieder abgegeben. Am Vormittag hatte er in der Spitze zwischenzeitlich um knapp 1,2 Prozent zugelegt gehabt. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,28 Prozent auf 1.135,18 Zähler zu. Die europäischen Leitbörsen wiederum zeigten sich mehrheitlich ebenfalls höher. Insgesamt verlief der Wochenauftakt am heimischen Aktienmarkt ruhig und überschaubar. Weder in Europa noch in den USA standen marktrelevante Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. In den USA wurde zudem aufgrund eines Feiertags nur am Aktienmarkt, nicht aber am Anleihenmarkt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...