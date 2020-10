Wie die IEA im World Energy Outlook 2020 analysiert, wird die Energienachfrage in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie um 5% sinken. Weil erneuerbare Energien gegenüber fossilen Energieträgern Vorrang haben, werden die energiebedingten CO2-Emissionen um 7 % sinken. Die Pandemie wirkt sich der Studie zufolge auch massiv auf das Investitionsgeschehen im Energiesektor aus - diese werden in 2020 um 18 % sinken. Es wird erwartet, dass der Ölverbrauch bis 2020 um 8% und der Kohleverbrauch um 7% zurückgeht.

Corona-Pandemie wird Energienachfrage zwei Jahre lang verzögern

Auch in diesem Jahr hat die IEA wieder verschiedene Szenarien analysiert. So basiert das Stated Policies Scenario (STEPS) auf den heutigen politischen Rahmenbedingungen und der Annahme, dass die Pandemie 2021 unter Kontrolle gebracht wird. In diesem Szenario kehrt auch das globale BIP im Jahr 2021 ...

