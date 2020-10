Die Analysten der Baader Bank haben ihre Top Stock Ideas veröffentlicht. Als letzter österreichischer Titel wurde nun Andritz aus der Liste entfernt. Grund: Die Andritz-Aktie habe das Stop-Loss-Kriterium erfüllt, wie es heißt. Nach den jüngsten Anpassungen umfasst das Top Picks-Portfolio der Baader Bank nun 16 Aktien aus Deutschland und der Schweiz. Nur 3 der Top-Empfehlungen sind Large Caps (BASF, Geberit, Nestlé), 5 aus dem Mid Cap-Segment (Evotec, zooplus, BKW, PSP Swiss Property, Schweiter Technologies) und 8 Small Caps (All for One Group, BRAIN, Deutsche Industrie REIT, DIC Asset, Nabaltec, NORMA Group, Westwing, Aryzta). Seit der letzten Aktualisierung am 28. Juli 2020 erzielte die Top-Picks-Liste eine Rendite von 11,6%, was 10,1% über der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...