Evotec besorgt sich erfolgreich frisches Kapital, stärkt die Bilanz und schafft sich ein großes Liquiditätspolster, um in die nächste Wachstumsphase zu investieren. Das gefällt den Anlegern: Evotec ist am Dienstag die stärkste MDAX-Aktie. Evotec besorgt sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld und holt damit den Staatsfonds von Abu Dhabi als Großaktionär an Bord. Mit knapp 11,48 Millionen neuen ...

