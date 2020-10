EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Stellungnahme

Leclanché SA stellt klar, dass sie keine kommerzielle oder aktienrechtliche Verbindung mit dem früheren "Spin-off" Leclanché Capacitors hat - Leclanché SA bestätigt, dass es keine Verbindungen zwischen den beiden Unternehmen gibt - Leclanché SA respektiert alle sozialen Normen und hat nichts mit dem Streik zu tun

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 13. Oktober 2020 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Energiespeicherunternehmen, ist weder kommerziell involviert noch hat es Aktionärsrechte bei Leclanché Capacitors, dessen Mitarbeiter in den Streik getreten sind. Leclanché Capacitors ist ein ehemaliges Spin-off-Unternehmen und ist seit dem 1. Dezember 2004 eine von Leclanché SA getrennte Einheit ohne jegliche Geschäftsbeziehungen. Als sich die beiden Unternehmen trennten, gewährte die Leclanché SA dem Geschäftserwerber die Nutzung der Markenrechte. Die beiden Einheiten sind jedoch völlig unterschiedliche Unternehmen und wenden sich mit unterschiedlichen Produkten an unterschiedliche Märkte. Leclanché SA hat vor kurzem die Installation einer hochautomatisierten, hochmodernen Batteriemodul-Montagelinie in Yverdon angekündigt, um seinen schnell wachsenden Auftragsbestand zu unterstützen. Der Batteriehersteller investiert und wächst weiterhin in Yverdon. Das Unternehmen hat die Zahl seiner Mitarbeiter in Yverdon von 63 im Januar 2018 auf 140 im August 2020 mehr als verdoppelt. "Die Verwechslung der beiden Unternehmen ist sehr bedauerlich, denn trotz ihrer gemeinsamen Ursprünge wachsen die beiden Unternehmen seit fast 16 Jahren völlig getrennt voneinander. Wir sind davon überzeugt, dass Yverdon ein wettbewerbsfähiger Standort für unsere industrielle Tätigkeit mit Zugang zu einem guten Talentpool in der Region ist", sagt Anil Srivastava, Chief Executive Officer von Leclanché SA. Über Leclanché Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, E-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

