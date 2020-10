The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.10.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.10.2020





ISIN Name

CA27743M1068 EASTMAIN RES INC.

CA05208W1086 AURYN RESOURCES INC.

GB00BLT1Y088 SAGA PLC LS -,01

LU0407232692 N.-F.-NESTOR AFRIKA FDS B

US00972L1070 AKCEA THERAP. DL-,001

