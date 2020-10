Mit vorsichtigem Optimismus gehen die meisten Marktteilnehmer in den neuen Handelstag. Eingetrübt wird die ansonsten recht positive Stimmung von den weiterhin stark steigenden Corona-Infektionszahlen sowie den stockenden Verhandlungen über ein neues Konjunkturpaket in den USA. Das zeigen die Stimmungsanalysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden.

