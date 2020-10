Aktien: Morphosys benötigt frisches Kapital - Aktie bricht weg

Anzeige / Werbung Bei der neues Wandelanleihe sollen Morphosys bis zu rund 2,65 Millionen neue und/oder bestehende nennwertloseInhaberstammaktien gewandelt werden. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibungen werde laut dem MDAX-Unternehmen ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen soll am 16. Oktober 2025 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt werden, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet würden.

Der Erlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen werde für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Proprietary-Development-Programme, Einlizenzierungen und/oder M&A-Transaktionen, verwendet, heißt es weiter. Die Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je 100.000 Euro werden laut Unternehmensangaben zu 100 Prozent ihres Nennbetrags ausgegeben und mit einem Zinskupon zwischen 0,625 Prozent und 1,125 Prozent pro Jahr angeboten, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Wandlungsprämie werde zwischen 35 Prozent und 40 Prozent über dem Referenzkurs der Aktie festgesetzt, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Aktien im Xetra-Handel zwischen dem Start der Platzierung und der Preisfestsetzung entspricht. Aktie zieht es abwärts Die Aktion kam allerdings bei Aktionären und Investoren nicht gut an. Der jüngste Abwärtstrend in der Morphosys-Aktie hat sich noch verstärkt. Die erste Unterstützung bei rund 100 Euro ist bereits gefallen, nun nähert sich der Kurs der nächsten an, die bei rund 86 Euro liegt. Zwar ist das Jahrestief bei 65 Euro noch ein gutes Stück entfernt, aber der MACD (Momentum) dreht ebenfalls in den negativen Bereich und spiegelt die negative Dynamik wider.

Enthaltene Werte: US5324571083,DE0006632003,US09075V1026

