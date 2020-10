Die Wiener Börse hat am Dienstag klar im Minus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX gab um 1,13 Prozent auf 2193,72 Punkte nach. Die anfänglich noch moderaten Abschläge weitete er im Späthandel aus, nachdem die US-Börsen mehrheitlich ebenfalls im Minus gestartet waren. Der breiter gefasste ATX Prime gab in einer ähnlichen Größenordnung 1,09 Prozent auf 1122,81 Einheiten ab.Steigende Covid-19-Infektionszahlen schürten europaweit Konjunktursorgen. Zudem blieben Fortschritte bei den Verhandlungen um ein US-Konjunkturpaket weiter aus, was die Stimmung ebenfalls trübte. Von den veröffentlichten Daten kam auch keine Unterstützung. So haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten gemessen am Index des ...

