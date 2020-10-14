BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 56 (48) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 21,50 (20,00) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 68 (71) EUR - 'OVERWEIGHT'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 104 (103) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 100 (70) EUR - 'HOLD'EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 120,00 (112,60) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 89 (91) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 28 (25) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KION AUF 53 (47) EUR - 'SELL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 89 (84) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT HAPAG-LLOYD AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERW) - ZIEL 62,80 (48,29) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 87,50 (85,70) EUR - 'NEUTRAL'MAINFIRST ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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