Die aktuell längste Serie: TTM Technologies, Inc. mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.57%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Dienstag SolarWorld mit 53,57% auf 0,65 (8009% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 258,33%) vor Ibiden Co.Ltd mit 4,73% auf 31,00 (0% Vol.; 1W 9,15%) und Telecom Italia mit 3,04% auf 0,35 (537% Vol.; 1W -3,32%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -11,34% auf 0,09 (157% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,00%), Steinhoff mit -10,97% auf 0,05 (138% Vol.; 1W 25,64%), SFC Energy mit -6,30% auf 14,88 (74% Vol.; 1W -2,49%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (1705,78 Mio.), Wells Fargo (1481,41) und Coca-Cola (1442,85) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...