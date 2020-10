Wie bereits der 13.10. 2008 ist auch der 14.10.2008 ein Tag für die Geschichtsbücher. Gleich vier ATXPrime-Titel hatten ihren besten Börsetag ever. Allen voran die Immofinanz, die am 14.10. 2008 satte 50 Prozent Plus machte , dann die CA Immo mit 30,47 Prozent, SBO mit 27,68 Prozent und Palfinger mit 16,64 Prozent. Immofinanz ( Akt. Indikation: 13,82 /13,89, 0,62%)CA Immo ( Akt. Indikation: 26,50 /26,85, -0,65%)SBO ( Akt. Indikation: 23,55 /23,75, 2,83%)Palfinger ( Akt. Indikation: 22,60 /23,00, -0,44%) (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.10.)

