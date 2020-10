Im Rahmen dieses Projekts wird Mackie's in seinem Werk in Aberdeenshire die beste-hende Gefrieranlage durch ein ammoniak-basiertes, kohlenstoffarmes und energie-effizientes Kühlsystem mit Absorptionskühler von GEA ersetzen. Es wird die erste Großanlage für die Produktion von Speiseeis in Schottland sein, die Biomasse-Wärme und Absorptionskühlung kombiniert. Diese innovative Lösung unterstützt Mackie's bei seinem Vorhaben und ehrgeizigen Ziel, CO2-Reduzierungen von 90 % und Energiekosten-einsparungen von 70 bis 80 % zu erreichen.

Mackies' produziert aktuell über zehn 10 Millionen Liter Speiseeis pro Jahr. Das neue Kühlsystem soll eines der fortschrittlichsten in Europa sein.

Mackie's grüne Initiative ...

