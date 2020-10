Insgesamt haben sechs Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.Q3 2020E* (in Mio USD) AWP-Konsens Q3 2019A Umsatz: - Gruppe 232,3 229,1 - Lizenzen Software 94,8 98,1 - Maintenance 97,1 88,6 - Services 40,3 42,3 EBIT 90,5 79,1 EBIT-Marge (in %) 39,0 34,5 (in USD) EPS 0,97 0,90 * alle Werte Non-IFRS ...

