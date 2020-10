Ort des Tages: Assa Abloy Österreich Headquarter. Assa Abloy zählt zu den führenden Spezialisten für mechanische und elektronische Schließsysteme in Österreich. Das schwedische Unternehmen produziert Sicherheitslösungen, die in Gebäuden Schutz, Sicherheit und Komfort bringen. Gemeint sind Schlüssel, Schließzylinder und Vorhängeschlösser ebenso wie elektronische Schlösser aller Art. Das reicht von Zutrittskontrollanlagen in Gebäuden mit hohem Verkehrsaufkommen bis hin zu Smartphone-Schlüsseln. Was man sich unter einem Smartphone-Schlüssel vorstellen kann? Das ist so etwas wie eine eingebaute Zugangskarte für das Smartphone. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...