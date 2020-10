Die EDAG Group hat den KI-Prototypen eines Robotorfahrzeugs namens EDAG CityBot entwickelt. Dabei handelt es sich um ein autonom fahrendes Roboterfahrzeug, an das unterschiedliche Nutzmodule wie Anhänger- und Rucksackmodule gekoppelt werden, um Transport- und Arbeitssituationen im urbanen oder industriellen Bereich meistern zu können. Das Fahrzeug stellt keine Insellösung dar, sondern soll ein Bestandteil eines bedarfsorientierten Verkehrssystems sein. Ein Software-Schirm soll in diesem Konzept die vielfältigen Aufgaben und logistischen Prozesse in der Smart-City verzahnen und aufeinander abstimmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...