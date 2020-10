Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Gold Philharmoniker 1/1 -0,75% auf 1670,5, davor 4 Tage im Plus (1,48% Zuwachs von 1658,6 auf 1683,1), Gold Krugerrand 1/1 -0,75% auf 1674,6, davor 4 Tage im Plus (1,48% Zuwachs von 1662,6 auf 1687,2), Goldbarren (1000g, philoro) -0,74% auf 52412, davor 4 Tage im Plus (1,47% Zuwachs von 52041 auf 52804), Goldbarren (250g, philoro) -0,74% auf 13155, davor 4 Tage im Plus (1,45% Zuwachs von 13063 auf 13253), Goldbarren (100g, philoro) -0,73% auf 5302, davor 4 Tage im Plus (1,44% Zuwachs von 5265 auf 5341), Goldbarren (1oz, philoro) -0,73% auf 1663, davor 4 Tage im Plus (1,44% Zuwachs von 1651,5 auf 1675,2), Silber Philharmoniker 1/1 -2,61% auf 27,23, davor 4 Tage im Plus (5,19% Zuwachs von 26,58 auf 27,96), DO&CO -1,07% auf 36,85, davor 4 Tage im Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...