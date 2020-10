Mit 230 Millionen sei ein deutlich höheres Volumen als die ursprünglich angepeilten 200 Millionen Franken erzielt worden, teilte die Gesellschaft am Mittwochabend in einem Communiqué mit.Der Investor Ares Management, der neuer Ankeraktionär von Peach Property ist, habe sich mit 155 Millionen Franken an der Pflichtwandelanleihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...