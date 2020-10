In Wien startete der Handelstag mit einem kleinen Plus, im Laufe des Tages konnte der ATX die Gewinne noch weiter ausbauen und schloss schließlich mit einem Plus von 0,8% bzw. 2.210,23 Punkte. Damit zeigte sich der Wiener Markt um einiges gestärkter als in Deutschland. Aber die steigenden Corona Infektionszahlen in Österreich, die Sorge eines Brexit ohne Handelsabkommen und in den USA die Präsidentenwahlen und das Hilfspaket könnten die Stimmung wieder belasten. Gewinner des Tages waren die Zumtobel Group mit plus 4,4% und Semperit mit einem Plus von 3,9%. Die Verlierer des Tages waren Agrana mit minus 2,8% und FACC mit 2,5% Abschlag. Bei den Banken waren die kleine Addiko Bank mit plus 1,6% und die Bawag mit einem Aufschlag von 1,6% die Gewinner, verloren ...

