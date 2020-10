Gestern wurde bereits die EUR 20 Mrd. Marke an EUR Emissionsvolumina für diese Woche am europäischen Primärmarkt überschritten. Unter den Emittenten von gestern befanden sich u.a. Asahi Group Holdings Ltd (A: EUR 800 Mio., 4J, MS+65 BP; B: EUR 800 Mio., 8J, MS+90 BP; Baa1), Cellnex Telecom SA (EUR 1 Mrd., 10J, MS +210 BP, BB+/BBB-) und Rolls-Royce PLC (EUR Tranche: EUR 750 Mio., 5,3J, 4,625 % Emissionsrendite, Ba3/BB-/BB+ erwartet). Darüber hinaus wurde gestern abermals der Corporate Hybridanleihemarkt angezapft. So begab Veolia Environment SA eine Dualtranche-Hybridanleihe (A: EUR 850 Mio., NC5,5, 2,25 % Emissionsrendite; B: EUR 1,15 Mrd., NC8,5, 2,5 %; Baa3/BB+ erwartet). Die Dealpipeline heute ist bereits mit einigen möglichen High-Yield Emittenten gut gefüllt ....

